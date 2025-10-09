La Nazionale italiana di nuoto di fondo torna in scena dopo i Mondiali 2025 a Singapore. Sarà il quarto appuntamento della Coppa del Mondo in acque libere a coinvolgere ben 32 azzurri al via. Si gareggerà nello splendido scenario di Golfo Aranci, in Costa Smeralda, e le motivazioni per far bene non mancheranno di certo. Osservata speciale sarà Ginevra Taddeucci. La toscana, bronzo olimpico a Parigi nella 10 km, ha messo in fila un numero più che “discreto” di medaglie nella rassegna iridata. Si parla di quattro argenti. A questo punto, visto il primato nella classifica del massimo circuito internazionale, c’è voglia di concludere al meglio anche in questa competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto di fondo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Golfo Aranci: torna Acerenza, assente Paltrinieri e novità Detti