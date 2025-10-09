Nuoto di fondo i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Golfo Aranci | torna Acerenza assente Paltrinieri e novità Detti
La Nazionale italiana di nuoto di fondo torna in scena dopo i Mondiali 2025 a Singapore. Sarà il quarto appuntamento della Coppa del Mondo in acque libere a coinvolgere ben 32 azzurri al via. Si gareggerà nello splendido scenario di Golfo Aranci, in Costa Smeralda, e le motivazioni per far bene non mancheranno di certo. Osservata speciale sarà Ginevra Taddeucci. La toscana, bronzo olimpico a Parigi nella 10 km, ha messo in fila un numero più che “discreto” di medaglie nella rassegna iridata. Si parla di quattro argenti. A questo punto, visto il primato nella classifica del massimo circuito internazionale, c’è voglia di concludere al meglio anche in questa competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: nuoto - fondo
Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile”
Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci: “Volevo la medaglia mondiale anche nella 5 km. Punto ora sulla staffetta”
Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci: “Volevo questa medaglia anche nella 5 km. Punto ora sulla staffetta”
NUOTO DI FONDO: LA TAPPA FINALE DELLA COPPA DEL MONDO IN SARDEGNA. FORZA ITALIA ! Ginevra Taddeucci, bronzo Olimpico a Parigi 2024, torna in acqua il 10 e l'11 ottobre a Golfo Aranci, nel nord-est della Sardegna. Con Taddeucci, che di - facebook.com Vai su Facebook
Nuoto di fondo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Golfo Aranci: torna Acerenza, assente Paltrinieri e novità Detti - La Nazionale italiana di nuoto di fondo torna in scena dopo i Mondiali 2025 a Singapore. Segnala oasport.it
Nuoto di fondo, azzurri alla prova a Golfo Aranci: Paltrinieri assente, prima volta di Detti e torna Acerenza - Messa in archivio l'avventura dei Mondiali 2025 a Singapore, la squadra italiana di nuoto di fondo torna in scena nel quarto round della Coppa del Mondo ... oasport.it scrive