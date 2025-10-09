Nuoto Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese per 90 giorni

Roma, 9 ott. (askanews) – La Federnuoto ha disposto una sospensione di 90 giorni dalle attività sociali e federali per Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, con effetto immediato. La misura arriva a conclusione del procedimento avviato dalla Procura federale, che ha tenuto conto dei risultati dell’inchiesta sul furto all’aeroporto di Singapore e del comportamento collaborativo mostrato dalle due atlete, entrambe autrici di una piena ammissione di responsabilità. Dopo aver ricevuto il nulla osta del Procuratore generale del Coni, la Federnuoto ha approvato la proposta sanzionatoria avanzata dalla Procura federale, relativa alle richieste di patteggiamento presentate singolarmente da Pilato e Tarantino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

