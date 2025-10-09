Nube tossica nel macello Esplode un tubo di gas refrigerante | quattrocento evacuati
La fuoriuscita copiosa di gas refrigerante a causa probabilmente dello scoppio di un tubo avvenuto ieri attorno alle 13, per cause in fase di accertamento, all’interno di un locale dello stabilimento di macellazione Inalca di Ospedaletto Lodigiano ha avuto come conseguenza la diffusione in tutti gli ambienti della fabbrica di una grande quantità di sostanza irritante cioè ammoniaca ad alta concentrazione, una sorta di “nube” tossica che ha in, breve tempo, saturato tutti gli ambienti. "Ero seduta al tavolo in mensa quando è scattato l’allarme ed abbiamo ha avuto la sensazione subito che qualcosa di grave stava avvenendo - ha spiegato un’impiegata che lavora negli uffici amministrativi - abbiamo sentito un odore fortissimo che bruciava gola e occhi e, pochi minuti dopo, è scattata la sirena di evacuazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
