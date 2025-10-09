Novo Nordisk stop temporaneo della produzione del farmaco anti-obesità ad Anagni | cosa c’è dietro la scelta

Roma, 9 ottobre 2025 – Stop alla produzione del farmaco anti-obesità nella fabbrica di Anagni: la linea di Wegovy verrà sospesa a partire da lunedì. Una decisione arrivata come una doccia fredda sulle parti sindacali sedute al tavolo delle trattative. Lo hanno annunciato oggi i vertici di Novo Nordisk, la multinazionale farmaceutica danese specializzata nella cura del diabete e delle terapie ormonali, un colosso che produce e commercializza il 49% dell'insulina in tutto il mondo. L'annuncio fatto questo pomeriggio nella sede di Unindustria Frosinone arriva a poche ore dalla notizia dell’acquisito della società farmaceutica statunitense Akero Therapeutics da parte di Novo Nordisk, per un valore massimo di 5,2 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

