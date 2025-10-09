Novate per la Palestina prosegue la raccolta di beni per i giovani studenti universitari di Gaza anche a Bollate

Da Novate e Bollate solidarietà agli studenti della Palestina ospiti dell’Università Statale   Dal primo di ottobre sono a Milano 12 studenti e studentesse palestinesi arrivati da Gaza per studiare all’Università Statale di Milano grazie alle borse di studio del progetto Iupals. A Novate Milanese e Bollate raccolta di materiale per gli studenti di Gaza . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Novate per la Palestina: raccolta per i giovani arrivati da Gaza per studiare all’Università Statale di Milano

