Novate per la Palestina prosegue la raccolta di beni per i giovani studenti universitari di Gaza anche a Bollate

Da Novate e Bollate solidarietà agli studenti della Palestina ospiti dell’Università Statale Dal primo di ottobre sono a Milano 12 studenti e studentesse palestinesi arrivati da Gaza per studiare all’Università Statale di Milano grazie alle borse di studio del progetto Iupals. A Novate Milanese e Bollate raccolta di materiale per gli studenti di Gaza . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
ANCORA TENDE PER GAZA Tendopoli in piazza Scala per Gaza, prosegue la protesta pacifica di fronte a Palazzo Marino delle tende del presidio permanente organizzato da Usb con lo slogan “libertà per la Palestina”. #Milano #28settembre2025 #Palazz - X Vai su X
BRESCIA PER LA PALESTINA: OGGI E SABATO - Oggi, mercoledì 24.09, ore 18 in piazza Rovetta, mobilitazione urgente "Scendiamo in piazza per la Global Sumud Flotilla e la Palestina!" - Sabato 27.09, ore 15 da piazza Rovetta, corteo per la Palestina. - facebook.com Vai su Facebook
