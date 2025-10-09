NotebookLM migliora l’integrazione con Google Drive per l’analisi interna dei file

Ora NotebookLM consente di cercare informazioni all'interno di documenti e presentazioni salvati all'interno del proprio account Google Drive. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - NotebookLM migliora l’integrazione con Google Drive per l’analisi interna dei file

In questa notizia si parla di: notebooklm - migliora

Torna a scuola con Edu on Air Italia! Scopri i nuovi webinar di Google for Education per iniziare l’anno scolastico con il meglio della tecnologia educativa. Scopri Gemini, NotebookLM, Workspace for Education e Chromebook ed esplora come applicarli in - facebook.com Vai su Facebook

Con NotebookLM è possibile sfruttare uno spazio cloud dedicato per creare contenuti, studiare e organizzare al meglio le informazioni disponibili con l'AI - NotebookLM è lo strumento creato da Google per consentire agli utenti di studiare e creare contenuti sfruttando l'AI in uno spazio cloud dedicato, ecco come funziona ... Come scrive libero.it

Cos'è NotebookLM di Google e come usarlo per preparare la maturità - Le Intelligenze artificiali (IA) stanno rivoluzionando le nostre abitudini guidandoci lungo le attività che svolgiamo ogni giorno, lavoro e studio inclusi. Segnala repubblica.it