9 ott 2025

Il centrocampista ha parlato a "Vivo Azzurro": "Il ct ci ha trasmetto la voglia di essere sempre competitivi, anche in allenamento. Sappiamo quante vale ogni partita ora, siamo pronti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nostalgia Tonali: "La Serie A è sempre più bella, potrei tornare! Gattuso, che carica"

Grande ritorno di Tonali in Serie A: scelta fatta per la squadra - Serata speciale per Sandro Tonali con il gol in Nazionale, ora il calciomercato si accende di nuovo su di lui: l’indizio sul ritorno nel nostro campionato Ha vissuto un periodo molto difficile, Sandro ... Secondo calciomercato.it

