Il centrocampista ha parlato a "Vivo Azzurro": "Il ct ci ha trasmetto la voglia di essere sempre competitivi, anche in allenamento. Sappiamo quante vale ogni partita ora, siamo pronti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nostalgia Tonali: "La Serie A è sempre più bella, potrei tornare! Gattuso, che carica"