Norwegian Seafood Council Canzian nominato Ambasciatore dello Stoccafisso di Norvegia in Italia 2025
(Adnkronos) – Lo chef Daniel Canzian è stato nominato Ambasciatore dello Stoccafisso di Norvegia 2025 dal Norwegian Seafood Council (Nsc), raccogliendo il testimone da numerosi illustri predecessori e assumendo il ruolo di portavoce di una tradizione che lega la Norvegia e l’Italia da secoli. Dal 2008 il Norwegian Seafood Council, l’ente norvegese che promuove il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: norwegian - seafood
(Agen Food) - Milano, 01 ott. – Il Norwegian Seafood Council – l'ente promotore del marchio di origine "Seafood from Norway" – simbolo di origine di tutti i prodotti ittici norvegesi – e Investfood, l'innovativa piattaforma multibrand nel settore del food service, an - facebook.com Vai su Facebook
Norwegian Seafood Council, Canzian nominato Ambasciatore dello Stoccafisso di Norvegia in Italia 2025 - Dal 2008 l’ente norvegese che promuove il mercato e la cultura del pesce norvegese nel mondo conferisce il titolo di Ambasciatore dello Stoccafisso di Norvegia a coloro che, attraverso la propria cuci ... adnkronos.com scrive
Daniel Canzian Ambasciatore dello Stoccafisso di Norvegia 2025 - (askanews) – Lo chef Daniel Canzian è stato nominato Ambasciatore dello Stoccafisso di Norvegia 2025 dal Norwegian Seafood Council (Nsc), raccogliendo il testimone da Marianna Vitale, a ... Da askanews.it