Norvegia-Israele sesta giornata Gruppo I qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la sesta giornata del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli scandinavi, capolisti del raggruppamento, cercano la vittoria che li potrebbe avvicinare a staccare il pass per la fase finale. Norvegia-Israele si giocherà sabato 11 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso l’Ullevaal Stadion di Oslo. NORVEGIA-ISRAELE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Percorso netto quello degli scandinavi, con cinque partite e altrettante vittorie, che valgono 15 punti e un vantaggio di sei lunghezze sull’Italia. Un altro successo significherebbe per la Nazionale di Solbakken vedere la qualificazione diretta al Mondiale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
