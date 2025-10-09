Norton-Cuffy Juventus occhi sul laterale del Genoa | scout bianconeri l’hanno visionato a Marassi! Prezzo e concorrenza in vista delle prossime sessioni
Norton-Cuffy Juventus, i talent scout bianconeri hanno visionato il laterale del Genoa a Marassi. Prezzo fissato tra 10 e 12 milioni di euro. Il calciomercato Juventus prosegue la sua attenta attività di scouting in Serie A, con un occhio di riguardo ai giovani talenti che potrebbero integrarsi perfettamente nel progetto tecnico di Igor Tudor. Il nome caldo del momento, finito nel mirino della dirigenza bianconera, è Norton-Cuffy, il promettente laterale in forza al Genoa. La notizia del forte interesse della Vecchia Signora è confermata dal fatto che i talent scout bianconeri si sono recati direttamente a Marassi per visionare da vicino il giocatore, come rivelato da diverse fonti di calciomercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: norton - cuffy
Genoa-Juventus 0-1, pagelle: Norton-Cuffy pendolino, Vasquez muro
Norton-Cuffy: «I genovesi si sono affezionati a me perché sono inglese, la storia della città è legata al mio Paese»
Norton-Cuffy Juve, i bianconeri stanno monitorando con attenzione il terzino del Genoa: c’è anche un altro club di Serie A interessato. Le ultimissime
Tuttosport - #Juventus, occhi su Norton-Cuffy del #Genoa. C'è anche il #Napoli https://calciomercato.com/liste/juventus-occhi-su-norton-cuffy-del-genoa-c-e-anche-il-napoli/bltf7ad211422e0cfb8… - X Vai su X
LE PAGELLE DI NAPOLI-GENOA 2-1 - HOJLUND E DE BRUYNE DECISIVI, SPINAZZOLA INNESTA IL TURBO - In ombra Olivera, bruciato dallo scatto di Norton-Cuffy sul vataggio ospite. Anguissa assente e abulico nel primo tempo, protagonista nel secondo - facebook.com Vai su Facebook
Tuttosport - Juventus, occhi su Norton-Cuffy del Genoa. C'è anche il Napoli - Torino, più precisamente Genoa e Juventus: l'asse di mercato si scalda e oltre al direttore sportivo spunta il nome di Brooke Norton- Come scrive msn.com
Tuttosport - La Juventus mette gli occhi su Norton-Cuffy - La Juventus si guarda attorno sulle possibili opportunità di mercato. Si legge su ilbianconero.com