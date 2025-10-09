Norton-Cuffy Juventus occhi sul laterale del Genoa | scout bianconeri l’hanno visionato a Marassi! Prezzo e concorrenza in vista delle prossime sessioni

Norton-Cuffy Juventus, i talent scout bianconeri hanno visionato il laterale del Genoa a Marassi. Prezzo fissato tra 10 e 12 milioni di euro. Il calciomercato Juventus prosegue la sua attenta attività di scouting in Serie A, con un occhio di riguardo ai giovani talenti che potrebbero integrarsi perfettamente nel progetto tecnico di Igor Tudor. Il nome caldo del momento, finito nel mirino della dirigenza bianconera, è Norton-Cuffy, il promettente laterale in forza al Genoa. La notizia del forte interesse della Vecchia Signora è confermata dal fatto che i talent scout bianconeri si sono recati direttamente a Marassi per visionare da vicino il giocatore, come rivelato da diverse fonti di calciomercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

