Norton-Cuffy Juventus occhi sul laterale del Genoa | scout bianconeri l’hanno visionato a Marassi! Prezzo e concorrenza in vista delle prossime sessioni

Juventusnews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Norton-Cuffy Juventus, i talent scout bianconeri hanno visionato il laterale del Genoa a Marassi. Prezzo fissato tra 10 e 12 milioni di euro. Il calciomercato Juventus  prosegue la sua attenta attività di scouting in  Serie A, con un occhio di riguardo ai giovani talenti che potrebbero integrarsi perfettamente nel progetto tecnico di  Igor Tudor. Il nome caldo del momento, finito nel mirino della dirigenza bianconera, è Norton-Cuffy, il promettente laterale in forza al  Genoa. La notizia del forte interesse della  Vecchia Signora  è confermata dal fatto che i talent  scout bianconeri  si sono recati direttamente a  Marassi  per visionare da vicino il giocatore, come rivelato da diverse fonti di  calciomercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

norton cuffy juventus occhi sul laterale del genoa scout bianconeri l8217hanno visionato a marassi prezzo e concorrenza in vista delle prossime sessioni

© Juventusnews24.com - Norton-Cuffy Juventus, occhi sul laterale del Genoa: scout bianconeri l’hanno visionato a Marassi! Prezzo e concorrenza in vista delle prossime sessioni

In questa notizia si parla di: norton - cuffy

Genoa-Juventus 0-1, pagelle: Norton-Cuffy pendolino, Vasquez muro

Norton-Cuffy: «I genovesi si sono affezionati a me perché sono inglese, la storia della città è legata al mio Paese»

Norton-Cuffy Juve, i bianconeri stanno monitorando con attenzione il terzino del Genoa: c’è anche un altro club di Serie A interessato. Le ultimissime

norton cuffy juventus occhiTuttosport - Juventus, occhi su Norton-Cuffy del Genoa. C'è anche il Napoli - Torino, più precisamente Genoa e Juventus: l'asse di mercato si scalda e oltre al direttore sportivo spunta il nome di Brooke Norton- Come scrive msn.com

norton cuffy juventus occhiTuttosport - La Juventus mette gli occhi su Norton-Cuffy - La Juventus si guarda attorno sulle possibili opportunità di mercato. Si legge su ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Norton Cuffy Juventus Occhi