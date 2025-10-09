Norton-Cuffy Juve i bianconeri stanno monitorando con attenzione il terzino del Genoa | c’è anche un altro club di Serie A interessato Le ultimissime
Norton-Cuffy Juve, i bianconeri stanno monitorando con attenzione il giocatore: gli ultimi aggiornamenti. Il calciomercato Juve è in continuo movimento, e la ricerca di talenti per rinforzare le fasce è una priorità. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza bianconera, secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, è quello di Brooke Norton-Cuffy, giovane e promettente terzino destro in forza al Genoa. Il giocatore inglese, classe 2004, si sta mettendo in grande evidenza in questo avvio di stagione con la maglia del Grifone, attirando su di sé le attenzioni dei top club. Le sue prestazioni, fatte di corsa, fisicità e qualità, non sono passate inosservate, e la Juventus lo starebbe monitorando con grande interesse come potenziale rinforzo per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
