#NonCiFermaNessuno riparte dalla Sapienza
Roma, 9 ott. (askanews) - La campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno di Luca Abete torna alla Sapienza Università di Roma. Un appuntamento unico nel suo genere che, per l'undicesimo anno consecutivo, ha attratto oltre 300 studenti in aula che hanno condiviso storie, idee e paure. "Roma è la casa madre del nostro progetto - afferma Abete -. Se c'è un luogo capace di far vibrare un messaggio fino a renderlo movimento, quello è la Capitale. Ormai sappiamo che nel torpore che spesso circonda i ragazzi talvolta può bastare una scintilla. I ragazzi non ascoltano sermoni, ascoltano vibrazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: noncifermanessuno - riparte
Riparte la campagna #NonCiFermaNessuno Italia Talk
NonCiFermaNessuno. . Il viaggio di #noncifermanessuno riparte! Dopo una prima parte di tour piena di emozioni, storie e incontri indimenticabili, siamo pronti a tornare tra i corridoi delle università italiane per dare voce ancora una volta a paure, sogni, fragi - facebook.com Vai su Facebook
#NonCiFermaNessuno, il talk motivazionale di Luca Abete, riparte dalla Sapienza - – La campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno di Luca Abete torna alla Sapienza Università di Roma. Riporta askanews.it
Riparte la campagna #NonCiFermaNessuno Italia Talk - (askanews) – La campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno di Luca Abete prosegue il suo tour nelle Università italiane. Scrive quotidianodelsud.it