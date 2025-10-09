noncifermanessuno riparte dalla sapienza

Roma, 9 ott. (askanews) - La campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno di Luca Abete torna alla Sapienza Università di Roma. Un appuntamento unico nel suo genere che, per l'undicesimo anno consecutivo, ha attratto oltre 300 studenti in aula che hanno condiviso storie, idee e paure. "Roma è la casa madre del nostro progetto - afferma Abete -. Se c'è un luogo capace di far vibrare un messaggio fino a renderlo movimento, quello è la Capitale. Ormai sappiamo che nel torpore che spesso circonda i ragazzi talvolta può bastare una scintilla. I ragazzi non ascoltano sermoni, ascoltano vibrazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

