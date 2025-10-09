Non tutti lo sanno… Paolo Sottocorona dal collega il retroscena in diretta sul meteorologo
Una notizia che ha lasciato senza parole colleghi e telespettatori: la morte improvvisa di Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7, ha colpito al cuore il pubblico che per anni lo aveva seguito con affetto e stima. È stato Enrico Mentana, direttore del Tg La7, a dare per primo la triste comunicazione, con poche e sentite parole che hanno immediatamente trasmesso il dolore della redazione: “Un nostro lutto, grave: se n’è andato Paolo Sottocorona”. Un messaggio sobrio ma denso di significato, arrivato in tarda serata e accolto con incredulità, segno di una perdita che nessuno si aspettava. Nel corso degli anni, Sottocorona era diventato molto più di un volto televisivo: era un punto di riferimento per chi cercava chiarezza, pacatezza e competenza in un settore spesso dominato dal sensazionalismo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: tutti - sanno
Sala è finito: tutti lo sanno, tranne lui. Mr Expo appenda il calzino al chiodo
Perché i gatti odiano l’acqua anche se tutti sanno nuotare?
Illazioni su Elodie, presunta storia lesbo con una ballerina: e Iannone? «Nell’ambiente lo sanno tutti»
Una curiosità su Diletta Leotta che forse non tutti sanno: si è laureata in Giurisprudenza presso la LUISS di Roma nel 2015! - facebook.com Vai su Facebook
LEPORE PERCHÉ? Eppure Francesca Albanese si è mostrata persona divisiva, arrogante e profondamente "di parte". Tutti ormai sanno che a fare le spese del comportamento della Albanese sono stati solo negli ultimi giorni un sindaco come Lei di sinistra, q - X Vai su X
Paolo Sottocorona è morto a 77 anni. Addio all'uomo del meteo di La7 - Il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona è morto a 77 anni. Da msn.com
Paolo Sottocorona, come è morto il meteorologo di La7: l'ultima diretta e l'addio improvviso - È morto improvvisamente a 77 anni Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7, volto rassicurante delle previsioni del tempo per generazioni di italiani. Riporta ilmattino.it