Non tutti lo sanno… Paolo Sottocorona dal collega il retroscena in diretta sul meteorologo

Una notizia che ha lasciato senza parole colleghi e telespettatori: la morte improvvisa di Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7, ha colpito al cuore il pubblico che per anni lo aveva seguito con affetto e stima. È stato Enrico Mentana, direttore del Tg La7, a dare per primo la triste comunicazione, con poche e sentite parole che hanno immediatamente trasmesso il dolore della redazione: "Un nostro lutto, grave: se n'è andato Paolo Sottocorona". Un messaggio sobrio ma denso di significato, arrivato in tarda serata e accolto con incredulità, segno di una perdita che nessuno si aspettava. Nel corso degli anni, Sottocorona era diventato molto più di un volto televisivo: era un punto di riferimento per chi cercava chiarezza, pacatezza e competenza in un settore spesso dominato dal sensazionalismo.