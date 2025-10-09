Non torna dalla pausa pranzo 47enne trovato morto dai colleghi

Imolaoggi.it | 9 ott 2025

Ad ucciderlo sarebbe stato un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale.

non torna dalla pausa pranzo 47enne trovato morto dai colleghi

© Imolaoggi.it - Non torna dalla pausa pranzo, 47enne trovato morto dai colleghi

