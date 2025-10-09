Non sono cattiva! È colpa delle bacchettate delle suore Selvaggia Lucarelli svela il segreto del suo caratteraccio

Selvaggia Lucarelli, la temuta giudice di Ballando con le Stelle nota per i suoi giudizi senza filtri, ha finalmente svelato l ‘origine della sua proverbiale cattiveria. In occasione del lancio di Roast in Peace, il nuovo comedy show disponibile su Prime Video, la giornalista si è lasciata andare a una confessione inaspettata: tutto nasce da nove anni trascorsi in una scuola gestita da suore. Mi prendevano a bacchettate, erano giudicanti, punitive e crudeli. Essere stata educata in un ambiente scolastico così mi ha insegnato ad essere giudicante. Ma io sono meno cattiva delle suore. Una dichiarazione che getta nuova luce sul personaggio pubblico costruito negli anni, trasformando quella che molti percepiscono come aggressività gratuita in una conseguenza di un’educazione rigida e severa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

