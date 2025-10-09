Dolly Parton frena qualsiasi preoccupazione e speculazione sul suo stato di salute e fa sapere con un video di non preoccuparsi perché sta bene e non è ancora morta. Questo è ciò che la superstar country ha condiviso sui social mercoledì 8 ottobre, in seguito alle speculazioni pubbliche sulla sua salute. Alla fine del mese scorso, la Parton ha rinviato la sua prima residency a Las Vegas, citando “problemi di salute”. Avrebbe dovuto esibirsi in sei spettacoli a dicembre. Le sue date sono state spostate al prossimo anno, a settembre 2026. Il team della cantante ha fornito ulteriori dettagli. Martedì 7 ottobre, un post su Facebook condiviso da sua sorella Freida Parton ha intensificato le preoccupazioni sulla salute di Parton, quando ha scritto di essere stata “sveglia tutta la notte a pregare per mia sorella, Dolly”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sono ancora morta, tranquilli”: Dolly Parton contro le speculazioni sulla sua salute – VIDEO