Non sono ancora morta tranquilli | Dolly Parton contro le speculazioni sulla sua salute – VIDEO
Dolly Parton frena qualsiasi preoccupazione e speculazione sul suo stato di salute e fa sapere con un video di non preoccuparsi perché sta bene e non è ancora morta. Questo è ciò che la superstar country ha condiviso sui social mercoledì 8 ottobre, in seguito alle speculazioni pubbliche sulla sua salute. Alla fine del mese scorso, la Parton ha rinviato la sua prima residency a Las Vegas, citando “problemi di salute”. Avrebbe dovuto esibirsi in sei spettacoli a dicembre. Le sue date sono state spostate al prossimo anno, a settembre 2026. Il team della cantante ha fornito ulteriori dettagli. Martedì 7 ottobre, un post su Facebook condiviso da sua sorella Freida Parton ha intensificato le preoccupazioni sulla salute di Parton, quando ha scritto di essere stata “sveglia tutta la notte a pregare per mia sorella, Dolly”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sono - morta
Morta Maria Grazia Maioli: “Energica e schietta. Sono sue le scoperte più importanti”
Laura Pausini si regala un museo a Solarolo: «Non sono morta, così me lo godo anch?io». Quando apre e quanto costa il biglietto
Raisa trovata morta sul greto del torrente, indagato l’amico: “È caduta, ho avuto paura e sono scappato”
«La vecchia versione di me è morta in prigione, ora sono rinato» - facebook.com Vai su Facebook
MA IN CHE SENSO È MORTA ALEX RUSSO - X Vai su X
“Non sono morta!” Dolly Parton tranquillizza tutti dopo quel post preoccupante di sua sorella (VIDEO) - La cantante ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute - Riporta msn.com