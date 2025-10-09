Pavia, 10 ottobre 2025 – Sembra solo la punta dell’iceberg. Con sviluppi che si preannunciano da mesi, ma che arrivano a piccoli tasselli, che di certo andranno a comporre un mosaico ben più complesso e articolato di quel che, a oggi, si può sapere. È l ’inchiesta sul “sistema Pavia”, che ipotizza come la Procura della città, durante e dopo le indagini svolte sul caso “Clean“, possa essere stata teatro di episodi poco puliti. Gli atti della nuova attività dei pm pavesi sono stati in parte trasmessi alla Procura di Brescia per la sua competenza sulle ipotesi di reato contestate ai magistrati del distretto di Milano, sotto cui ricade anche il Tribunale di Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Non solo Garlasco, sotto la lente il 'sistema Pavia'. Dopo Venditti il pm Pietro Paolo Mazza: accusato di corruzione