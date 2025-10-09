Non solo Agorà Festival Anteprima con incontri letture e firmacopie in librerie bar e locali
Il già intenso programma di Agorà Festival, l’iniziativa organizzata dagli Editori Laterza e promossa dal Comune di Cesena, nell’ambito di Forlì-Cesena per la Cultura 2028, che si svolgerà dal 24 al 26 ottobre, avrà un prologo con ‘ Agorà Off ’. Da venerdì 17 a lunedì 27 ottobre 2025, con tappe in librerie, bar culturali, la Biblioteca Malatestiana e spazi civici che diventano scenari per letture, incontri con autori, firmacopie. Un laboratorio culturale diffuso, che parla con voce molteplice e attraversa la città. Lettori, associazioni, studenti, famiglie: un invito aperto a tutti per partecipare, scoprire, interrogarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
