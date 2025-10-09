Non si rassegna alla fine della relazione perseguitando la ex | 40enne ammonito dal questore
ANCONA – Messaggi dai toni offensivi e appostamenti nei luoghi frequentati dalla ex. Un comportamento che ha fatto scattare, nei confronti di un 40enne, il provvedimento di ammonimento da parte del Questore di AnconaNon rassegnandosi alla fine della relazione sentimentale, l’uomo aveva cominciato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: rassegna - fine
L'imprenditore non si rassegna alla fine della relazione, scatta l'ammonimento del questore
L'imprenditore non si rassegna alla fine della relazione, scatta l'ammonimento del questore
Rassegna Trieste Estate, un fine luglio ricco di appuntamenti
Si chiama "Ottobre in scena" la rassegna teatrale promossa dalla Pro loco di Pinasca nel Salone polivalente cittadino che accompagnerà il pubblico nei fine settimana di ottobre fino a sabato 25. Il sipario si alzerà sabato 11 ottobre alle 20,45 con la compa - facebook.com Vai su Facebook
Non si rassegna alla fine della relazione, giovane arrestato a Termini Imerese - I carabinieri della stazione di Trabia hanno eseguito una ordinanza di aggravamento di misura cautelare, arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip del Tribunale ... Come scrive blogsicilia.it
Non si rassegna alla fine della relazione, stalker condannato a 2 anni e mezzo - Fermo, 20 febbraio 2025 – Non si era mai rassegnato alla fine della relazione con la ex compagna, continuando a perseguitarla in ogni modo. Scrive ilrestodelcarlino.it