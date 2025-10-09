Non si ferma all'alt e si schianta contro i tavoli di un bar poi spruzza spray urticante sui carabinieri
Tragedia sfiorata a Roma, dove un uomo con una Smart non si è fermato all'alt dei carabinieri e si è schiantato contro i tavoli esterni di un bar del quartiere San Lorenzo. Per provare a fuggire ha poi aggredito i militari con uno spray al peperoncino. Arrestato un uomo con divieto di dimora nel comune di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: ferma - schianta
Auto su schianta contro una vettura ferma | VIDEO
Non si ferma all’alt e scatta un pericoloso inseguimento: volante si schianta sul muro, due poliziotti feriti
Auto si schianta contro una vettura ferma | VIDEO
TRANI | Fugge all’alt dei carabinieri e si schianta contro una vettura in via Umberto: fermato - facebook.com Vai su Facebook
Non si ferma all’alt e si schianta contro i tavoli di un bar, poi spruzza spray urticante sui carabinieri - Tragedia sfiorata a Roma, dove un uomo con una Smart non si è fermato all'alt dei carabinieri e si è schiantato contro i tavoli esterni di un bar del ... Segnala fanpage.it
Strage sfiorata a San Lorenzo: in fuga dai carabinieri si schianta contro i tavolini di un locale - Il conducente dell'auto si è poi scagliato contro i militari utilizzando uno spray urticante e lanciando contro di loro una sedia ... romatoday.it scrive