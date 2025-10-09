Non puoi farmi la multa! Francesca Fagnani litiga con la polizia | cosa è successo

Nel cuore pulsante di Roma, tra i vicoli del centro storico dove ogni giorno si intrecciano storie di quotidianità, politica e spettacolo, è andata in scena una scena inattesa. Stavolta però non si trattava di un’intervista tagliente nello studio di “Belve”, ma di un episodio ben più terreno: Francesca Fagnani, volto televisivo tra i più amati e temuti del piccolo schermo, si è trovata al centro di una vivace discussione con la polizia municipale. Leggi anche: Scontro Francesca Fagnani Teo Mammucari Non era una registrazione, non c’erano telecamere ufficiali a documentare l’accaduto, ma l’occhio attento dei paparazzi sì. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non puoi farmi la multa!”. Francesca Fagnani litiga con la polizia: cosa è successo

