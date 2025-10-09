Non possiamo chiamarli veggie burger? Usiamo il nome giusto | ‘poltiglia’
La mia avversione verso i veggie burger l’avevo già espressa cinque anni fa. Le ragioni sono diverse. 1. Linguistica. Se chiamiamo sedia una sedia che serve per sedersi, è innaturale chiamare “sedia” un ammasso di chiodi: su una sedia di chiodi solo un fachiro si può sedere comodamente. Così è per le parole “burger”, “salsiccia”, “latte”, “uova”: la maggioranza delle persone per salsiccia intende un preparato di carne insaccata e speziata; per latte intende il prodotto animale. Possiamo discutere su come evolvono le parole, ma non è ragionevole cancellare il significato comune per comodità commerciale ( il Parlamento europeo mercoledì ne ha vietato l’uso ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
