Non pagano il conto barista tenta di fermarli e resta ferita | denunciati due giovani del Bresciano

Ilpiacenza.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non pagano il conto, barista tenta di fermarli e resta ferita: un episodio di insolvenza fraudolenta, lesioni personali e omissione di soccorso, avvenuto negli ultimi giorni di agosto davanti a un bar di corso Matteotti, a Castelsangiovanni. I carabinieri della locale stazione hanno concluso gli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

