non numeri ma persone quei morti sul lavoro che vivono nelle immagini

In un selfie di famiglia Luca Giannecchini sorride a tavola a fianco della moglie e dei figli, riuniti per una speciale Festa del Papà. Angelo Rosciano è sdraiato a terra in un giorno di sole, tra le sue caprette e il pony Bernardino. Sui campi da calcio di un Piombino in Serie B, Bruno Mezzacapo colpisce con tenacia il pallone di testa. Sono attimi di vita reale quelli che restano imprigionati nelle 48 foto "parlanti" che trasudano storie, amori e passioni strappate da meccanismi inceppati nella sicurezza sui luoghi di lavoro. ‘Non numeri ma persone’ è infatti il titolo della mostra itinerante inaugurata ieri nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale curata dall’ associazione nazionale Ruggero Toffolutti, con il compito di essere quel "pugno allo stomaco" necessario per arrivare ad aggiustare gli ingranaggi di un sistema che ogni giorno aggiunge in Italia tre persone alla fredda lista delle cosiddette morti bianche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

