Non lavoro vendo droga per vivere | 22enne arrestato a Torre del Greco dopo controllo

Ancora uno spacciatore insospettabile finito nella rete dei controlli antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. È il quarto arresto in pochi giorni nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio al dettaglio nei comuni dell’area vesuviana. Le modalità operative, spiegano i militari, sono ormai note: piccoli pusher che si muovono a piedi, in auto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - “Non lavoro, vendo droga per vivere”: 22enne arrestato a Torre del Greco dopo controllo

Buonasera a tutti! Vendo due biglietti da Roma Fiumicino a New York dal 14/11 al 19/11 a 600€ totali con la compagnia Norse. Purtroppo per lavoro non mi è più possibile partire. Vi allego i voli, se interessati contattatemi! - facebook.com Vai su Facebook

"Sono disoccupato e vendo droga per vivere", 22enne arrestato - Ancora spacciatori incensurati e insospettabili nella rete dei controlli anti droga dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli, con il quarto arresto in pochi giorni. ansa.it scrive

"Ho perso il lavoro, per vivere spaccio droga". Ma l’ammissione non gli evita il carcere - Pavia, 13 maggio 2025 – “Sono rimasto senza lavoro, spaccio pesando la droga con il bilancino di precisione”. Segnala ilgiorno.it