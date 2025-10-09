Non lavoro vendo droga per vivere | 22enne arrestato a Torre del Greco dopo controllo

Ancora uno spacciatore insospettabile finito nella rete dei controlli antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. È il quarto arresto in pochi giorni nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio al dettaglio nei comuni dell’area vesuviana. Le modalità operative, spiegano i militari, sono ormai note: piccoli pusher che si muovono a piedi, in auto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

lavoro vendo droga vivere"Sono disoccupato e vendo droga per vivere", 22enne arrestato - Ancora spacciatori incensurati e insospettabili nella rete dei controlli anti droga dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli, con il quarto arresto in pochi giorni. ansa.it scrive

