"È successo qualcosa che non dirò mai, qualcosa di abbastanza grave", ha dichiarato Gianna Orrù a " Domenica In ". A distanza di mesi dalle prime parole sulla rottura, nulla sembra essere cambiato nel rapporto con sua figlia Valeria Marini. "Questa presa di posizione dura da molto, non è cambiato nulla; è andata ovunque a parlare di questa storia ed è una cosa che non mi aspettavo. Bisogna stare zitti e tenere per sé; invece tv, giornali, vuol dire che vuoi visibilità. Se racconti una cosa che ti addolora allora cerchi visibilità, non ci sto!", ha aggiunto la mamma della showgirl nel salotto di Mara Venier.

"Non ho mai usato questa situazione per ottenere visibilità, anzi un po' mi danneggia sul lavoro ma mia madre viene prima di tutto. Si è isolata, non parla con nessuno": così Valeria Marini