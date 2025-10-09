Non ha fatto nulla L' assurda teoria di D’Alema contro Meloni

Massimo D’Alema non si smentisce mai. Quando c’è da attaccare l’esecutivo, e in particolare Giorgia Meloni, è sempre in prima linea. Non importa se si tratta di economia, politica nazionale o manovre estere. Il diritto alla critica, per D’Alema, è sempre valido e legittimo. E non ci sarebbe nulla di male se non fosse che, questa volta, forse per la prima volta, ha fatto un commento molto fuori misura rispetto ad una tragedia come la morte dei civili nella Striscia di Gaza. L’ex leader della sinistra non solo ha criticato l’operato della leader di Fratelli d’Italia ma ha sostenuto che il presidente del consiglio italiano “non ha fatto nulla per fermare il massacro di Gaza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

