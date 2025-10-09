Non ha fatto nulla L' assurda teoria di D’Alema contro Meloni
Massimo D’Alema non si smentisce mai. Quando c’è da attaccare l’esecutivo, e in particolare Giorgia Meloni, è sempre in prima linea. Non importa se si tratta di economia, politica nazionale o manovre estere. Il diritto alla critica, per D’Alema, è sempre valido e legittimo. E non ci sarebbe nulla di male se non fosse che, questa volta, forse per la prima volta, ha fatto un commento molto fuori misura rispetto ad una tragedia come la morte dei civili nella Striscia di Gaza. L’ex leader della sinistra non solo ha criticato l’operato della leader di Fratelli d’Italia ma ha sostenuto che il presidente del consiglio italiano “non ha fatto nulla per fermare il massacro di Gaza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: assurda - teoria
Montoya spiega la crisi di Hamilton col fatto che è vegano, una teoria assurda: non sa quello che dice
L'assurda teoria di Odifreddi: "Sparare a Martin Luther King o a Kirk non è la stessa cosa"
L'assurda teoria di Saviano contro Meloni: “Anche lei ha innescato l’odio”
La colpa delle violenze in piazza? #GiorgiaMeloni. L'assurda teoria di #GiuseppeConte: "Estremista, un atteggiamento provocatorio. Lei la prima agitatrice, fomenta l'odio" - X Vai su X
Wired Italia. . Al #WNF25 il talk dal titolo "Teoria e critica del caffè" con Valentina Palange (divulgatrice, esperta di caffè e content creator digitale) e Flavio Tamanini (coffee expert). Un incontro per esplorare la cultura del caffè tra sostenibilità, artigianalità e nuo - facebook.com Vai su Facebook
“Non ha fatto nulla". L'assurda teoria di D’Alema contro Meloni - L’ex leader della sinistra non solo ha criticato l’operato della leader di Fratelli d’Italia ma ha sostenuto che il presidente del Consiglio italiano “non ha fatto nulla per fermare il massacro di Gaz ... Da ilgiornale.it
L'assurda teoria di Saviano contro Meloni: “Anche lei ha innescato l’odio” - Prima l’omicidio drammatico di Charlie Kirk, l’attivista conservatore trentunenne freddato con un colpo di fucile sul palco. Riporta ilgiornale.it