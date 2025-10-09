Non era solo l’uomo del meteo ma anche una voce rassicurante per tanti telespettatori Se n' è andato a 77 anni il giorno dopo l' ultima diretta

S e n’è andato con la stessa discrezione con cui, per decenni, ha raccontato il tempo agli italiani. Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7, è morto a 77 anni, appena un giorno dopo la sua ultima diretta. La notizia della sua scomparsa ha colpito telespettatori e colleghi, che in lui vedevano una voce rassicurante, capace di rendere “leggero” anche un cielo carico di nuvole. Quel tono pacato, lo sguardo ironico e il rigore scientifico erano diventati una firma inconfondibile. Come vestirsi quando piove: outfit e idee look Autunno 2025. guarda le foto Paolo Sottocorona, una vita tra scienza e passione. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Non era solo “l’uomo del meteo” ma anche una voce rassicurante per tanti telespettatori. Se n'è andato a 77 anni, il giorno dopo l'ultima diretta

In questa notizia si parla di: uomo - meteo

Morto Paolo Sottocorona, uomo del meteo su La7. Aveva 77 anni

Morto Paolo Sottocorona, uomo del meteo su La7. Aveva 77 anni - X Vai su X

Meteo: Ostuni travolta da un nubifragio di grandine, disperso un uomo; il Video - facebook.com Vai su Facebook

“Era la voce del Confessionale, aiutava tutti i concorrenti. Ci manca tantissimo”: Alfonso Signorini ricorda l’autore Nicola Fuiano al Grande Fratello - Era la voce, inconfondibile, del Confessionale, uno dei protagonisti ‘ombra’ del Grande Fratello, di quelli che non venivano ripresi dalle videocamere. ilfattoquotidiano.it scrive

Meteo: l'ALLUVIONE in TOSCANA era prevedibile con 7 giorni di anticipo, NON è vero che era imprevedibile - Da una settimana il Centro Europeo delle Previsioni a Medio Termine a cui tutti facciamo riferimento, ha continuamente emesso mappe di previsioni per la serata di Giovedì 2 Novembre allarmanti per la ... Lo riporta ilmeteo.it