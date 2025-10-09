Non è stupore quello della Giunta è una sconcertante superficialità

«In merito all’ultimo comunicato dell’Amministrazione Tarasconi, con cui esprime “stupore” per la decisione che sospende la risoluzione del contratto dell’appalto di Piazza Cittadella fino all’udienza del 4 novembre, rispondiamo senza mezzi termini: non è stupore, è sconcertante superficialità. È. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it