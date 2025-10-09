Non denuncia l’Iva sugli oggetti d’antiquariato e usati venduti condannato a pagare oltre 100mila euro
Il regime fiscale agevolato per la vendita di beni usati, oggetti d’antiquariato, vintage e modernariato richiede il rispetto degli adempimenti fiscali formali. Lo ha ribadito con decisione la Corte di giustizia tributaria che ha respinto il ricorso presentato da una società di antiquariato e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
