Non ci fermeranno | Roma si stringe attorno a Pamela Mastropietro

Lidentita.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 ottobre alle ore 18 in Piazza Re di Roma, una cerimonia organizzata da TCSOnlus per difendere la memoria oltraggiata e riaffermare il valore della giustizia. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

