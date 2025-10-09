Non ci fermeranno | Roma si stringe attorno a Pamela Mastropietro
Venerdì 10 ottobre alle ore 18 in Piazza Re di Roma, una cerimonia organizzata da TCSOnlus per difendere la memoria oltraggiata e riaffermare il valore della giustizia. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: fermeranno - roma
FERMATA LA NUOVA FLOTILLA! Non fermeranno però la solidarietà con il popolo palestinese! Tutti in piazza per denunciare il blocco, per sostenere la Freedom Flotilla e la missione Thousand Madleen’s, per rompere l’assedio e chiedere libertà per Gaza! - facebook.com Vai su Facebook