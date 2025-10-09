“Non c’era dialogo”, arriva la gravissima confessione nei confronti del tecnico della Juventus. Ma cosa è accaduto veramente? Sono parole forti che lasciano tutti senza parole, una situazione che merita di essere messa in evidenza ancora una volta. (ANSA) TvPlay.it Sono frasi difficili da giudicare e che hanno messo in evidenza anche la fragilità che a volte nel calcio può emergere da un rapporto. La situazione è delicata da gestire e si riapre dopo anni, una situazione che merita assolutamente di essere approfondire. Andiamo dunque a leggere queste parole che non possiamo fare a meno di evidenziare, specificando alcune specifiche interessanti da mettere in evidenza. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Non c’era dialogo”, gravissima accusa verso il tecnico della Juventus