Non ce l’ha fatta Schianto spaventoso tragedia in Italia | la morte in un istante

Tragedia alle porte di Roma, nel comune di Fonte Nuova, dove un uomo di 83 anni, Romolo Marini, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. L’anziano si trovava alla guida della sua automobile quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Il fatto è accaduto in via Fonte Lacrimosa, una strada residenziale del comune, poco dopo mezzogiorno. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha deviato dalla carreggiata finendo la corsa contro il muro di cinta di una palazzina. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al conducente. Non sono stati coinvolti altri veicoli nel sinistro, né risultano ferite altre persone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

