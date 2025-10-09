L'idolo di Philadelphia e la sua vita tra gloria e cadute. La lotta contro l’alcol, le pene d’amore e la fatica di reinventarsi dopo una carriera da undici volte All Star e Mvp nel 2001. Poi "The answer" ha dato la risposta più bella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non bevo più": viaggio nella nuova vita di Allen Iverson