Non bevo più | viaggio nella nuova vita di Allen Iverson

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'idolo di Philadelphia e la sua vita tra gloria e cadute. La lotta contro l’alcol, le pene d’amore e la fatica di reinventarsi dopo una carriera da undici volte All Star e Mvp nel 2001. Poi "The answer" ha dato la risposta più bella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

