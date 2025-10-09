Non banalizzare criminalizzare minimizzare Violenze in Italia con qualche dato inedito
Le parole d’ordine, in fondo, sono sempre quelle: non banalizzare, non minimizzare, non criminalizzare. Vale quando si parla di violenza verbale, vale quando si parla di violenza di piazza, vale qu. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: banalizzare - criminalizzare
Non banalizzare, criminalizzare, minimizzare. Violenze in Italia, con qualche dato inedito - Le parole d’ordine, in fondo, sono sempre quelle: non banalizzare, non minimizzare, non criminalizzare. Si legge su ilfoglio.it
Kirk, Meloni: sinistra italiana minimizza e continua giustificare violenza - "Credo che sia arrivato il momento di chiedere conto alla sinistra italiana di questo continuo minimizzare o addirittura di questo continuo giustificazionismo della violenza ... Riporta notizie.tiscali.it