9 ott 2025

A 69 anni, Marcello suona ancora il pianoforte, ma la sua musica oggi accompagna anche un messaggio di consapevolezza e coraggio. Dopo la diagnosi di tumore alla prostata in fase avanzata, ha deciso di raccontare la sua esperienza nel podcast “Prima, durante, dopo. Prevenire, affrontare, superare il cancro”, prodotto dal Corriere della Sera in collaborazione con Aiom, l’Associazione italiana di oncologia medica. Leggi anche: Allarme nei supermercati, scatta il richiamo per queste bevande: l’allerta del Ministero La storia di Marcello: il peso del silenzio e la forza della diagnosi. «Stavo bene, non avevo dolori né disturbi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Non avevo nessun sintomo, ora ho un tumore". Poi avverte: "Non fate i miei stessi errori"

