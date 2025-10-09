Non avevo nessun sintomo ora ho un tumore Poi avverte | Non fate i miei stessi errori

A 69 anni, Marcello suona ancora il pianoforte, ma la sua musica oggi accompagna anche un messaggio di consapevolezza e coraggio. Dopo la diagnosi di tumore alla prostata in fase avanzata, ha deciso di raccontare la sua esperienza nel podcast “Prima, durante, dopo. Prevenire, affrontare, superare il cancro”, prodotto dal Corriere della Sera in collaborazione con Aiom, l’Associazione italiana di oncologia medica. Leggi anche: Allarme nei supermercati, scatta il richiamo per queste bevande: l’allerta del Ministero La storia di Marcello: il peso del silenzio e la forza della diagnosi. «Stavo bene, non avevo dolori né disturbi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Non avevo nessun sintomo, ora ho un tumore”. Poi avverte: “Non fate i miei stessi errori”

In questa notizia si parla di: avevo - nessun

Megan Isherwood, 26 anni, non sapeva di essere incinta: "Non avevo pancia, nessun sintomo, è semplicemente arrivato dal nulla" - facebook.com Vai su Facebook

BABBEO. No, non ho nessun opera di quest'artista e non vendo un quadro della mia collezione da quindici anni. In ogni caso se ho un artista in collezione ne parlo bene quanto mi pare per il motivo semplice CHE EVIDENTEMENTE MI PIACE. - X Vai su X

«Stavo bene, non avevo nessun sintomo e non mi sono controllato. Ora ho un tumore alla prostata. Non fate i miei stessi errori» - Marcello Cicalini ha 69 anni, suona il pianoforte e ha imparato a convivere con un tumore alla prostata, diagnosticato in fase avanzata. msn.com scrive

Conte: "Non avevo nessun accordo con la Juventus e ho rifiutato categoricamente" - "No, assolutamente io non avevo nessun accordo con la Juventus e ho rifiutato categoricamente". Scrive tuttomercatoweb.com