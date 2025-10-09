Nomina in questura Marinetti è il nuovo funzionario della Squadra mobile

La squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria accoglie il commissario capo della polizia di Stato, dr. Giuseppe Marinetti, che prende il posto della dott.ssa Valeriani trasferita alla Sisco di Catanzaro. Originario della provincia di Caltanissetta, il dr. Marinetti ha conseguito la laurea. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

