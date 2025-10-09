Noi Moderati Antonella Pecchia Commissario per Avellino

Tempo di lettura: < 1 minuto Auguri di buon lavoro ad Antonella Pecchia, nuova Commissaria Provinciale di “Noi Moderati” ad Avellino. Il Coordinamento Provinciale di Tempi Nuovi Popolari Uniti di Avellino esprime i più sentiti auguri di buon lavoro ad Antonella Pecchia, nominata Commissaria Politica Provinciale di “Noi Moderati”. Siamo certi che, con la sua esperienza e il suo spirito di servizio, saprà offrire un contributo importante alla crescita del progetto politico in Irpinia, promuovendo un dialogo costruttivo tra le forze popolari e riformiste, in un momento cruciale per il futuro della nostra provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Noi Moderati”, Antonella Pecchia Commissario per Avellino

Antonella Pecchia nuova commissaria di "Noi Moderati" Avellino: gli auguri di "Tempi Nuovi Popolari Uniti – Avellino"

