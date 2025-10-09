Noi di Centro-Noi Sud liste pronte per tutti i collegi delle Regionali
Tempo di lettura: < 1 minuto Vertice di partito stamane a Benevento tra il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella, il segretario regionale Pasquale Giuditta, il dirigente di partito Peppe Barra e il segretario del movimento Noi Sud Antonio Milo. “A prescindere da qualche uccello del malaugurio e da tirapiedi interessati, le liste Noi di Centro-Noi Sud sono pronte in tutte le cinque province campane. E saranno competitive. A questo proposito accordi sono stati suggellati con esponenti di cultura socialista ed ex Azione”, è quanto si legge nella nota al termine della riunione. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: centro - liste
Campania, Martusciello (FI): “Liste connotate al centro”
? Elezioni Regionali 2025: dati sezione per sezione, liste, coalizioni e risultati aggregati Il Centro di elaborazione e comunicazione dei dati dell'Ufficio elettorale ha completato l'elaborazione di quattro file dove è possibile leggere un riepilogo sezione per s - facebook.com Vai su Facebook
Piemonte, presentato il nuovo piano socio-sanitario: al centro liste d’attesa, personale e sanità mentale - X Vai su X
Sanità, il governo pronto a svendere gli ospedali del Centro-Sud a due multinazionali americane. Il dossier esclusivo - Sanità, un dossier riservato in cui un importante gruppo assicurativo europeo e due multinazionali americane sarebbero pronte a rilevare gli ospedali del centrosud Italia: i dettagli e i retroscena ... Si legge su affaritaliani.it