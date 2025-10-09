Noi del rione Sanità | la storia di don Antonio Loffredo diventa una miniserie evento su Rai Uno

C’è una Napoli che pulsa, che non si arrende e che trova la sua rinascita nei luoghi dove un tempo regnavano abbandono e silenzio. È la Napoli raccontata da Noi del rione Sanità, la nuova serie Rai diretta da Luca Miniero e ispirata alla storia vera di don Antonio Loffredo, il parroco che ha trasformato il cuore più fragile della città in un laboratorio di bellezza, arte e vita. Prodotta da Mad Entertainment, Rai Fiction e Rai Com, la miniserie debutta in prima visione su Rai Uno il 23 ottobre, proseguendo il 30 ottobre e il 6 novembre, per poi approdare in esclusiva su RaiPlay. Il “Miracolo del Rione Sanità”: da cronaca a racconto televisivo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it