Noi dei Rione Sanità | dal 23 ottobre su Rai 1 la serie con Carmine Recano ispirata alla storia di Don Antonio Loffredo

Un quartiere invivibile e giovani senza speranza salvati dalla cultura e dal teatro, grazie all'opera di Don Antonio Loffredo. Alla sua storia è ispirata la serie Noi del rione Sanità, in onda in tre puntate su Rai 1 dal 23 ottobre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Noi dei Rione Sanità: dal 23 ottobre su Rai 1 la serie con Carmine Recano ispirata alla storia di Don Antonio Loffredo

In questa notizia si parla di: rione - sanit

Lo Jago Museum, nel cuore del rione Sanità, è una splendida possibilità. - facebook.com Vai su Facebook

Noi dei Rione Sanità: dal 23 ottobre su Rai 1 la serie con Carmine Recano ispirata alla storia di Don Antonio Loffredo - Un quartiere invivibile e giovani senza speranza salvati dalla cultura e dal teatro, grazie all'opera di Don Antonio Loffredo. Si legge su comingsoon.it

Ascolti tv mercoledì 23 ottobre: chi ha vinto tra Sulle ali della speranza e Io canto generation - Chi ha vinto la sfida degli ascolti tv tra Io canto generation in onda su Canale 5 e il film Sulle ali della speranza trasmesso da Rai 1. fanpage.it scrive