Prato, 9 ottobre 2025 – Gomme di auto, secchi di pittura, sanitari, vetri, sacchi neri ed una bombola del gas sono solo alcuni dei tanti rifiuti che nel tempo si sono accumulati in via del Mulinaccio, in zona Tavola, vicino all’isola ecologica e a due grandi furgoni bianchi sotto sequestro. A segnalare la situazione una cittadina che spesso assiste alcune delle famiglie che abitano le case popolari adiacenti al parcheggio. Prato e la differenziata, si cambia “Sono rimasta davvero incredula nel vedere questi rifiuti accatastati vicino ad abitazioni dove vivono e giocano bambini che abitano in una zona già critica e bisognosa di essere alleggerita e non inghiottita da rifiuti che scaricano tutti – e continua – ho segnalato la situazione ad Alia ma mi è stato detto che non è un intervenire di loro competenza perché i mezzi furgonati sono stati posti sotto sequestro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Noi, assediati dai rifiuti che nessuno può togliere”: l’incredibile situazione a Prato