Nocera Inferiore SA controlli antidroga | 33enne arrestato dai Carabinieri per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio
Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nel pomeriggio del 4 ottobre, a Nocera Inferiore (SA), i Carabinieri della Sezione Operativa del locale Reparto Territoriale hanno arrestato, in flagranza di reato, un 33enne residente a Pagani, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I Carabinieri durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione delle attività di spaccio, hanno sottoposto l’indagato a perquisizione, trovando nella sua disponibilità sostanze stupefacente del tipo cocaina, hashish ed eroina, nonché materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Zon.it
In questa notizia si parla di: nocera - inferiore
Nocera Inferiore, al via il programma “Estate Insieme”
Lotto: colpo da oltre 216mila euro a Nocera Inferiore
Nocera Inferiore, il Tar dà ragione a Villa dei Fiori: "Errore burocratico, nessun posto letto va tagliato"
Gruppo Telenuova. . Nocera Inferiore, il giorno della rinascita di Montevescovado - facebook.com Vai su Facebook
Nocera Inferiore (SA), controlli antidroga: 33enne arrestato dai Carabinieri per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio - Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti ... Secondo zon.it
Nocera Inferiore, daspo per 3 parcheggiatori abusivi: il blitz della polizia alla stazione - Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, la polizia di stato ha intensificato i controlli nelle aree più sensibili di Nocera Inferiore, in particolare nella ... Lo riporta ilmattino.it