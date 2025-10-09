Nocera Inferiore SA controlli antidroga | 33enne arrestato dai Carabinieri per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nel pomeriggio del 4 ottobre, a Nocera Inferiore (SA), i Carabinieri della Sezione Operativa del locale Reparto Territoriale hanno arrestato, in flagranza di reato, un 33enne residente a Pagani, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I Carabinieri durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione delle attività di spaccio, hanno sottoposto l’indagato a perquisizione, trovando nella sua disponibilità sostanze stupefacente del tipo cocaina, hashish ed eroina, nonché materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Zon.it

