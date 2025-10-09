Nocera Inferiore aderisce alla campagna nazionale Io non rischio
Tempo di lettura: 2 minuti L’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore aderisce anche quest’anno alla campagna nazionale di comunicazione pubblica “Io Non Rischio”, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con ANPAS, INGV, ReLUIS, la Regione Campania e numerosi enti e associazioni locali. L’iniziativa si terrà domenica 12 ottobre 2025, in Piazza Diaz, e avrà come obiettivo principale quello di diffondere tra i cittadini la cultura della prevenzione e dell’autoprotezione, fornendo informazioni utili e comportamenti corretti da adottare in caso di calamità naturali come terremoti, alluvioni o incendi boschivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
