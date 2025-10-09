Nobel per la Pace a Donald Trump | la mozione della Lega in consiglio comunale a Milano

Milano, 9 ottobre 2025 – Il capogruppo della Lega al Comune di Milano Alessandro Verri presenterà una mozione in Consiglio comunale che impegna il sindaco e la giunta a farsi promotori della c andidatura di Donald J. Trump al Premio Nobel per la Pace, "dopo gli accordi storici firmati oggi tra Israele e Hamas ". DONALD TRUMP PRESIDENTE USA Verri (Lega): risultato di portata storica. "Un cessate il fuoco, lo scambio di ostaggi e prigionieri e un percorso che può finalmente aprire la strada a una tregua duratura. Si tratta di un risultato di portata storica, ottenuto grazie alla mediazione internazionale e all'impegno diretto del Presidente degli Stati Uniti - spiega in una nota -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Nobel per la Pace a Donald Trump”: la mozione della Lega in consiglio comunale a Milano

