Nobel per la Pace a Donald Trump | la mozione della Lega in consiglio comunale a Milano

Ilgiorno.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 9 ottobre 2025 – Il capogruppo della Lega al Comune di Milano Alessandro Verri presenterà una mozione in Consiglio comunale che impegna il sindaco e la giunta a farsi promotori della c andidatura di Donald J. Trump al Premio Nobel per la Pace, "dopo gli accordi storici firmati oggi tra Israele e Hamas ". DONALD TRUMP PRESIDENTE USA Verri (Lega): risultato di portata storica. "Un cessate il fuoco, lo scambio di ostaggi e prigionieri e un percorso che può finalmente aprire la strada a una tregua duratura. Si tratta di un risultato di portata storica, ottenuto grazie alla mediazione internazionale e all'impegno diretto del Presidente degli Stati Uniti - spiega in una nota -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

nobel per la pace a donald trump la mozione della lega in consiglio comunale a milano

© Ilgiorno.it - “Nobel per la Pace a Donald Trump”: la mozione della Lega in consiglio comunale a Milano

In questa notizia si parla di: nobel - pace

Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro

Conte: Candidiamo Francesca Albanese al Nobel per la pace – Il video

Conte: “Meloni non ha detto una parola per Francesca Albanese, noi la candidiamo al Nobel per la pace”

nobel pace donald trumpDonald Trump e il Nobel per la Pace 2025: tra elogi, polemiche e nomi in lizza - Donald Trump e il Premio Nobel per la Pace: tra ambizioni personali e mediazione internazionale. Secondo notizie.it

nobel pace donald trumpTrump ci sta provando fortissimo a vincere il Nobel per la Pace - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump porta avanti da mesi una campagna senza precedenti per vincere il premio Nobel per la Pace, che sarà annunciato venerdì. Come scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Nobel Pace Donald Trump