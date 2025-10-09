Nobel per la Pace 2025 Trump torna a sperarci | chi è a favore e chi contro

Il tycoon rivendica il ruolo nei negoziati sul Medio Oriente e guarda a Oslo. Candidature, scadenze, alleati e avversari: ecco perché le sue possibilità restano in bilico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro

Conte: Candidiamo Francesca Albanese al Nobel per la pace – Il video

Conte: “Meloni non ha detto una parola per Francesca Albanese, noi la candidiamo al Nobel per la pace”

Trump vuole il Nobel per la Pace, ma un qualsiasi contentino lo farebbe star quieto

Radio1 Rai. . #MedioOriente Procedono i negoziati a Sharm el-Sheikh. "L'accordo è vicino", dice Trump, candidato al Nobel per la Pace dai familiari degli ostaggi israeliani. Ieri in Israele il ricordo delle vittime del massacro di Hamas del #7Ottobre. Azzurra Mer

"Il Nobel per la pace a Trump": l'appello delle famiglie degli ostaggi israeliani

Nobel per la Pace 2025, Trump sfida Zelensky, Greta Thunberg e oltre 300 candidati: attesa per l’annuncio - Trump aspira al Nobel per la Pace al fianco di Greta Thunberg e Volodymyr Zelensky: perché dal Comitato si sollevano perplessità ... virgilio.it scrive

Nobel per la pace, Trump lo vuole e avverte: «Se non mi premiate offendete gli Stati Uniti». In corsa Navalnaya e Pelicot - Alla fine di questa settimana il Comitato norvegese per il Nobel annuncerà il vincitore del Premio per la Pace 2025. Da ilgazzettino.it