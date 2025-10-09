Nobel per la Pace 2025 Trump nominato da Netanyahu e Darrell Issa ma 31 gennaio era termine candidature; ipotesi premio a Cotler o Navalnaya

Ilgiornaleditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Premio Nobel per la Pace è assegnato ogni anno dal Comitato norvegese del Nobel. L’annuncio avviene tradizionalmente il 10 ottobre, mentre la cerimonia ufficiale si tiene il 10 dicembre a Oslo. Secondo i dati ufficiali del Norwegian Nobel Committee, per il 2025 sono state presentate 338 candidatu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

nobel per la pace 2025 trump nominato da netanyahu e darrell issa ma 31 gennaio era termine candidature ipotesi premio a cotler o navalnaya

© Ilgiornaleditalia.it - Nobel per la Pace 2025, Trump nominato da Netanyahu e Darrell Issa, ma 31 gennaio era termine candidature; ipotesi premio a Cotler o Navalnaya

In questa notizia si parla di: nobel - pace

Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro

Conte: Candidiamo Francesca Albanese al Nobel per la pace – Il video

Conte: “Meloni non ha detto una parola per Francesca Albanese, noi la candidiamo al Nobel per la pace”

nobel pace 2025 trumpTrump e il Nobel per la pace 2025, i pronostici e gli endorsement - Dopo la firma dell'accordo per Gaza salgono le quotazioni di Donald Trump per il Nobel per la pace 2025. Scrive msn.com

nobel pace 2025 trumpDonald Trump e il Nobel per la Pace: sarebbe il quinto presidente Usa. Ecco i precedenti - Il tycoon è stato ufficialmente candidato dalle famiglie degli ostaggi israeliani. Riporta panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Nobel Pace 2025 Trump