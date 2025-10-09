Nobel per la Letteratura all’ungherese Lazlo Krasznahorkai | Ha trovato la via di uscita in mezzo al terrore dell’apocalisse
È lo scrittore ungherese Lazlo Krasznahorkai a vincere il premio Nobel per la Letteratura 2025. Lo scrittore ungherese, 71 anni, è stato premiato «per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte». Nei suoi romanzi, che già gli sono valsi il Man Booker Prize nel 2015 e la finale del Premio Strega europeo nel 2017, l’autore ha affrontato di petto la questione della «disintegrazione del mondo moderno», inteso come collasso della società e lotta dell’essere umano contro il caos e l’isolamento. E ha parlato della forza risolutrice e «irresistibile» della debolezza e della gentilezza. 🔗 Leggi su Open.online
