Il Premio Nobel per la Letteratura 2025 è stato assegnato allo scrittore ungherese László Krasznahorkai “ per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte”. si legge nelle motivazioni da parte dell'Accademia Reale svedese. Le origini di Krasznahorkai. Nato nel 1954 nella cittadina di Gyula, nel sud-est dell'Ungheria vicino al confine con la Romania: è un'area rurale altrettanto remota come nello scenario del primo romanzo di Krasznahorkai, Sátántangó, pubblicato nel 1985 che fu un successo letterario in Ungheria e l'opera di svolta dell'autore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nobel per la Letteratura all'ungherese Krasznahorkai. "Opera avvincente e visionaria"