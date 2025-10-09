Nobel per la letteratura 2025 | vince l’ungherese László Krasznahorkai Per la sua opera potente e visionaria

Il Premio Nobel per la letteratura 2025 è assegnato allo scrittore ungherese László Krasznahorkai "per la sua opera potente e visionaria che, nel mezzo di un terrore apocalittico, riafferma il potere dell'arte". Lo ha annunciato oggi, 9 ottobre 2025, l'Accademia Svedese L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

